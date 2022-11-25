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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 29985 перегляди

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Перша ластівка помсти: ЗСУ знищили ракетний комплекс, яким окупанти поцілили в пологовий будинок на Запоріжжі

Перша ластівка помсти: ЗСУ знищили ракетний комплекс, яким окупанти поцілили в пологовий будинок на Запоріжжі

Київ • УНН

 • 2119335 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Мер окупованого Мелітополя Іван Федоров повідомив, що ЗСУ знищили ракетний комплекс, яким поцілили в пологовий будинок на Запоріжжі, де померло немовля.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Федорова.

Цитата

"Наші бійці знищили ракетний комплекс С-300, з якого російські терористи влучили в місцевий пологовий будинок", — написав Федоров.

Деталі

23 листопада внаслідок ворожого ракетного обстрілу медзакладу на Запоріжжі загинув новонароджений хлопчик.

Того ж дня наші сили проти оперативно знайшли місце дислокації смертоносної зброї ворога, а артилерія ЗСУ завдали удару.

"23 листопада близько 13:40 у селі Зелений Яр наші бійці ліквідували ворожий ракетний комплекс С-300.Очевидці почули спочатку дві потужні вибухи, потім третій ще потужніший - з відпрацьованою детонацією", — додав мер.

Нагадаємо

Очільник Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив про обстріл пологового відділення Вільнянської лікарні у Запорізькій області. Тоді загинув дводенний хлопчик та сильно постраждали його мама та лікар.

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