Первая ласточка мести: ВСУ уничтожили ракетный комплекс, которым оккупанты попали в роддом на Запорожье

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"Наши бойцы уничтожили ракетный комплекс С-300, из которого российские террористы попали в местный роддом", — написал Федоров.

Детали

23 ноября в результате вражеского ракетного обстрела медучреждения в Запорожье погиб новорожденный мальчик.

В тот же день наши силы против оперативно нашли место дислокации смертоносного оружия врага, а артиллерия ВСУ нанесли удар.

"23 ноября около 13:40 в селе Зеленый Яр наши бойцы ликвидировали вражеский ракетный комплекс С-300. Очевидцы услышали сначала два мощных взрыва, затем третий еще более мощный - с отработанной детонацией", — добавил мэр.

Напомним

Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил об обстреле родильного отделения Вольнянской больницы в Запорожской области. Тогда погиб двухдневный мальчик и сильно пострадали его мама и врач.