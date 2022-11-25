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Первая ласточка мести: ВСУ уничтожили ракетный комплекс, которым оккупанты попали в роддом на Запорожье

Киев • УНН

 • 2119335 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров сообщил, что ВСУ уничтожили ракетный комплекс, которым попали в роддом на Запорожье, где умер младенец.

Об этом сообщает УННсо ссылкой на Telegram-канал Федорова.

Цитата

"Наши бойцы уничтожили ракетный комплекс С-300, из которого российские террористы попали в местный роддом", — написал Федоров.

Детали

23 ноября в результате вражеского ракетного обстрела медучреждения в Запорожье погиб новорожденный мальчик.

В тот же день наши силы против оперативно нашли место дислокации смертоносного оружия врага, а артиллерия ВСУ нанесли удар.

"23 ноября около 13:40 в селе Зеленый Яр наши бойцы ликвидировали вражеский ракетный комплекс С-300. Очевидцы услышали сначала два мощных взрыва, затем третий еще более мощный - с отработанной детонацией", — добавил мэр.

Напомним

Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил об обстреле родильного отделения Вольнянской больницы в Запорожской области. Тогда погиб двухдневный мальчик и сильно пострадали его мама и врач.

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