Украинские защитники уничтожили блиндажи российских оккупантов

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"Россияне пытаются запугать нас темнотой, а мы взамен зажигаем фейерверки на их позициях. Наши спецы из ЦСО "А" СБУ хорошо поработали над уничтожением оккупантов и на этот раз. Прицельным минометным огнем они накрыли укрепленные блиндажи россиян, здание с пехотой и полевой склад боеприпасов. Все вражеские цели ликвидированы! Работаем дальше до полной Победы! Слава Украине!", - говорится в подписи к видео.

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