ВСУ уничтожили вражеский командный пункт в Каховском районе
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Украинские защитники уничтожили российский командный пункт в Каховском районе. Об этом сообщил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук, передает УНН.
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"Демилитаризация орды, открываем зиму. Херсонский район: уничтожен состав БК и вражеский штаб. Каховский район: "минус" российский командный пункт. Продолжение следует", - говорится в сообщении.
Напомним
Украинские спецназовцы минометным огнем накрыли укрепленные блиндажи российских военных.