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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ВСУ уничтожили вражеский командный пункт в Каховском районе

ВСУ уничтожили вражеский командный пункт в Каховском районе

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 декабря. УНН. Украинские защитники уничтожили российский командный пункт в Каховском районе. Об этом сообщил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук, передает УНН.

Цитата

"Демилитаризация орды, открываем зиму. Херсонский район: уничтожен состав БК и вражеский штаб. Каховский район: "минус" российский командный пункт. Продолжение следует", - говорится в сообщении.

Напомним 

Украинские спецназовцы минометным огнем накрыли укрепленные блиндажи российских военных.

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