Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 89 тысяч

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 89 440 человек, 2915 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.