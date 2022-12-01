Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 89 тысяч
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 89 440 человек, 2915 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 01.12 ориентировочно составляли:
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- личного состава – около 89 440 (+560) человек ликвидировано,
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- танков ‒ 2915 (+1),
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- боевых бронированных машин ‒ 5877 (+5),
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- артиллерийских систем – 1904 (+2),
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- РСЗО – 395 (+0),
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- средств ПВО ‒ 210 (+0),
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- самолетов – 280 (+0),
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- вертолетов – 261 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1562 (+0),
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- крылатых ракет ‒ 531 (+0),
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- кораблей/катеров ‒ 16 (+0),
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- автомобильной техники и автоцистерн – 4441 (+12),
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- специальной техники – 163 (+0).
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Дополнение
ВСУ уничтожили вражеский командный пункт в Каховском районе.