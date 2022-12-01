Украинская Авиация за сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения оккупантов - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ, передает УНН.
Детали
В частности, в течение текущих суток украинская авиация нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 3 удара по позициям зенитных ракетных комплексов противника.
В то же время за сутки противник нанес ракетный удар по позициям наших войск на территории Харьковской области. Совершил 16 авиационных ударов, в том числе по населенному пункту Белогорье Запорожской области, обстрелял из реактивных систем залпового огня город Херсон.
Сохраняется угроза нанесения врагом ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры по всей территории Украины.
Дополнение
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 89 440 человек, 2915 танков и сотен единиц военной техники.