Генштаб: количество ликвидированных оккупантов достигло 90 тысяч

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 02.12 ориентировочно составляли:



личного состава – около 90 090 (+650) человек ликвидировано,



танков – 2916 (+1),



боевых бронированных машин ‒ 5883 (+6),



артиллерийских систем – 1905 (+1),



РСЗО – 395 (+0),



средств ПВО ‒ 210 (+0),



самолетов – 280 (+0),



вертолетов – 262 (+1),



БПЛА оперативно-тактического уровня – 1564 (+2),



крылатых ракет ‒ 531 (+0),



кораблей/катеров ‒ 16 (+0),



автомобильной техники и автоцистерн – 4464 (+23),



специальной техники – 163 (+0).



"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Лиманском направлениях", - сообщили в Генштабе.

Дополнение

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения оккупантов.