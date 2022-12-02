На Запорожье подразделения Сил спецопераций уничтожили вражеский комплекс РЭБ

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“Уничтожен вражеский РЭБ на Запорожье. Накануне подразделения ССО Украины установили точное место нахождения комплекса радиоэлектронной борьбы противника в городе Пологи Запорожской области. Кроме создания препятствий Силам обороны Украины этот комплекс оккупанты использовали для подавления мобильной связи в населенном пункте. Таким образом они фактически отрезали горожан от коммуникации с окружающим миром”, – говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что координаты враждебного РЭБа украинские воины передали дружественным артиллерийским подразделениям, уничтожившим комплекс противника.

Дополнение

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения россии в Украину достигли уже около 90 090 человек, 2916 танков и сотен единиц военной техники.