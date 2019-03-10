На Запоріжжі авто вилетіло на узбіччя і перекинулось, є жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. На автодорозі у Вільнянському районі Запорізької області перекинувся автомобіль. Водій та пасажири загинули. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Попередньо встановлено, що водій авто Renault не впорався з керуванням на повороті. Автомобіль викинуло на узбіччя де він перекинувся. Водій (2000 року народження) та двоє пасажирів (2001 та 1999 років народження) загинули на місці.
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Проводиться досудове розслідування та встановлюються обставини події.
Нагадаємо, внаслідок перекидання мікроавтобуса у Львівській області загинула жінка.