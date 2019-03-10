П’яний поліцейський збив на тротуарі двох неповнолітніх
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. На Рівненщині п’яний поліцейський не впорався з керуванням і збив на тротуарі двох неповнолітніх хлопчиків. Про це журналісту УНН повідомили у відділі комунікації поліції Рівненської області.
"Попередньо встановлено, що 24-річний дільничний офіцер поліції Рокитнівського відділу, перебуваючи поза службою на власному автомобілі Daewoo Lanos, на перехресті доріг не впорався з керуванням і виїхав на тротуар. На тротуарі в цей час перебувало двоє 13-річних хлопчиків", - розповіли у прес-службі поліції.
У прес-службі додали, що хлопчики не отримали серйозних травм, в одного з них діагностували забій ноги.
За даними поліції, водія освідували на стан алкогольного сп’яніння – прилад Dragger показав 2,64 проміле.
"Така поведінка нас обурює, і найближчим часом він буде звільнений з Національної поліції та нестиме відповідальність по всій суворості закону", - додали у прес-службі.
Крім того, за вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху) КК України. Матеріали справи поліція передасть до Державного бюро розслідувань.
Нагадаємо, на Житомирщині під колесами авто загинули двоє пішоходів.