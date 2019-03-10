Пьяный полицейский сбил на тротуаре двух несовершеннолетних

"Предварительно установлено, что 24-летний участковый офицер полиции Рокитнивского отдела, находясь вне службы на собственном автомобиле Daewoo Lanos, на перекрестке дорог не справился с управлением и выехал на тротуар. На тротуаре в это время находилось двое 13-летних мальчиков", - рассказали в пресс-службе полиции.

В пресс-службе добавили, что мальчики не получили серьезных травм, у одного из них диагностировали ушиб ноги.

По данным полиции, водителя проверили на состояние алкогольного опьянения - прибор Dragger показал 2,64 промилле.

"Такое поведение нас возмущает, и в ближайшее время он будет уволен из Национальной полиции и будет нести ответственность по всей строгости закона", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, по указанному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения) УК Украины. Материалы дела полиция передаст в Государственное бюро расследований.

Напомним, в Житомирской области под колесами авто погибли двое пешеходов.