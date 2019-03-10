На Запорожье авто вылетело на обочину и перевернулась, есть жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. На автодороге в Вольнянском районе Запорожской области перевернулся автомобиль. Водитель и пассажиры погибли. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Предварительно установлено, что водитель авто Renault не справился с управлением на повороте. Автомобиль выбросило на обочину где он перевернулся. Водитель (2000 года рождения) и двое пассажиров (2001 и 1999 годов рождения) погибли на месте.
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Проводится досудебное расследование и устанавливаются обстоятельства происшествия.
Напомним, в результате ДТП микроавтобуса во Львовской области погибла женщина.