На Запорожье авто вылетело на обочину и перевернулась, есть жертвы

Предварительно установлено, что водитель авто Renault не справился с управлением на повороте. Автомобиль выбросило на обочину где он перевернулся. Водитель (2000 года рождения) и двое пассажиров (2001 и 1999 годов рождения) погибли на месте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пьяный полицейский сбил на тротуаре двух несовершеннолетних

Проводится досудебное расследование и устанавливаются обстоятельства происшествия.

Напомним, в результате ДТП микроавтобуса во Львовской области погибла женщина.