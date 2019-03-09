Внаслідок перекидання мікроавтобуса у Львівській області загинула жінка
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Сьогодні на трасі "Київ-Чоп" сталася автопригода за участі мікроавтобуса, внаслідок перекидання якого одна пасажирка загинула і двоє дістали поранень. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області, передає УНН.
Повідомлення про подію надійшло у поліцію близько 08:00. Як попередньо встановили правоохоронці, біля села Козьова Сколівського району водій мікроавтобуса Mercedes, 55-річний житель Чернівецької області, не впорався із керуванням, автомобіль з’їхав з дороги та перекинувся.
Внаслідок ДТП на місці події загинула пасажирка транспортного засобу, особа якої встановлюється. Ще двоє пасажирів, 19-річний юнак та 61-річна жінка отримали тілесні ушкодження.
За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з можливим позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Поліцейські встановлюють обставини автопригоди. Проводиться досудове розслідування.
Нагадаємо, в ніч на 8 березня під час ДТП у селі Яблунівка Макарівського району, що у Київський області, загинуло п'ятеро осіб. Ще одна людина госпіталізована.