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В результате опрокидывания микроавтобуса во Львовской области погибла женщина

В результате опрокидывания микроавтобуса во Львовской области погибла женщина

Киев  •  УНН

 • 11064 просмотра

КИЕВ. 9 марта. УНН. Сегодня на трассе "Киев-Чоп" произошла авария с участием микроавтобуса, в результате опрокидывания которого одна пассажирка пассажирка погибла, и еще двое получили ранения. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области, передает УНН.

Сообщение о происшествии поступило в полицию около 08:00. Как предварительно установили правоохранители, у села Козева Сколевского района водитель микроавтобуса Mercedes, 55-летний житель Черновицкой области, не справился с управлением, автомобиль съехал с дороги и перевернулся.

В результате ДТП на месте происшествия погибла пассажирка транспортного средства, личность которой устанавливается. Еще двое пассажиров, 19-летний юноша и 61-летняя женщина получили телесные повреждения.

По факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с возможным лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет. Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП. Проводится досудебное расследование.

Напомним, в ночь на 8 марта в ДТП в селе Яблоновка Макаровского района в Киевской области, погибли пять человек. Еще один человек госпитализирован.

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