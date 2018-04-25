На залізниці працюватиме транспортна поліція

"Доручаю внести пропозиції, яка необхідна підтримка, напрацюйте з МВС. І давайте ми це зробимо, адже безпека – це важливий елемент", - наголосив Гройсман, коментуючи інформацію в.о. голови "Укрзалізниці" Євгена Кравцова щодо безпеки на залізниці.



Зокрема, за словами Кравцова, після того, як була реформована транспортна міліція, в компанія не має закріпленого підрозділу у правоохоронних органах щодо контролю роботи на транспорті.



"Ми звертаємося до загальних загонів поліції для реагування по інцидентам що стосуються безпеки пасажирів. Ми активно зараз працюємо з МВС щодо розроблення спеціального регламенту реагування на випадки на залізничному транспорті, щоб забезпечити і швидке реагування з боку Нацполіції і можливість чіткого координування роботи по особливо важливим та критичним напрямкам, такі як поїзди Інтерсіті, найбільші магістральні шляхи, де проходить велика кількість пасажирських потягів. Ця проблема в нас на контролі, але нам необхідна певна підтримка з цього приводу", - зауважив керівник УЗ.



Як повідомляв УНН, на літо "Укрзалізниця" вже призначила 21 додатковий маршрут.