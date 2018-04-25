На залізниці працюватиме транспортна поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Прем'єр міністр України доручив "Укрзалізниці" та Міністерству внутрішніх справ напрацювати пропозиції, щодо підтримки, яка необхідна компанії для гарантування безпеки пасажирів під час подорожей. Про це він заявив на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.
"Доручаю внести пропозиції, яка необхідна підтримка, напрацюйте з МВС. І давайте ми це зробимо, адже безпека – це важливий елемент", - наголосив Гройсман, коментуючи інформацію в.о. голови "Укрзалізниці" Євгена Кравцова щодо безпеки на залізниці.
Зокрема, за словами Кравцова, після того, як була реформована транспортна міліція, в компанія не має закріпленого підрозділу у правоохоронних органах щодо контролю роботи на транспорті.
"Ми звертаємося до загальних загонів поліції для реагування по інцидентам що стосуються безпеки пасажирів. Ми активно зараз працюємо з МВС щодо розроблення спеціального регламенту реагування на випадки на залізничному транспорті, щоб забезпечити і швидке реагування з боку Нацполіції і можливість чіткого координування роботи по особливо важливим та критичним напрямкам, такі як поїзди Інтерсіті, найбільші магістральні шляхи, де проходить велика кількість пасажирських потягів. Ця проблема в нас на контролі, але нам необхідна певна підтримка з цього приводу", - зауважив керівник УЗ.
Як повідомляв УНН, на літо "Укрзалізниця" вже призначила 21 додатковий маршрут.