На железной дороге будет работать транспортная полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Премьер-министр Украины поручил "Укрзализныце" и Министерству внутренних дел разработать предложения по поддержке, которая необходима компании для обеспечения безопасности пассажиров во время путешествий. Об этом он заявил на заседании правительства, передает корреспондент УНН.
"Поручаю внести предложения, какая необходима поддержка, наработайте с МВД. И давайте мы это сделаем, ведь безопасность - это важный элемент", - отметил Гройсман, комментируя информацию и.о. главы "Укрзализныци" Евгения Кравцова о безопасности на железной дороге.
В частности, по словам Кравцова, после того, как была реформирована транспортная милиция, в компании нет закрепленного подразделения в правоохранительных органах по контролю работы на транспорте.
"Мы обращаемся к общим отрядам полиции для реагирования по инцидентам касающимся безопасности пассажиров. Мы активно сейчас работаем с МВД по разработке специального регламента реагирования на случаи на железнодорожном транспорте, чтобы обеспечить и быстрое реагирование со стороны Нацполиции и возможность четкого координирования работы по особо важным и критическим направлениям, таким как поезда Интерсити, крупнейшие магистральные пути, где проходит большое количество пассажирских поездов. Эта проблема у нас на контроле, но нам необходима определенная поддержка по этому поводу ", - отметил руководитель УЗ.
Как сообщал УНН, на лето "Укрзализныця" уже назначила 21 дополнительный маршрут.