На железной дороге будет работать транспортная полиция

"Поручаю внести предложения, какая необходима поддержка, наработайте с МВД. И давайте мы это сделаем, ведь безопасность - это важный элемент", - отметил Гройсман, комментируя информацию и.о. главы "Укрзализныци" Евгения Кравцова о безопасности на железной дороге.



В частности, по словам Кравцова, после того, как была реформирована транспортная милиция, в компании нет закрепленного подразделения в правоохранительных органах по контролю работы на транспорте.



"Мы обращаемся к общим отрядам полиции для реагирования по инцидентам касающимся безопасности пассажиров. Мы активно сейчас работаем с МВД по разработке специального регламента реагирования на случаи на железнодорожном транспорте, чтобы обеспечить и быстрое реагирование со стороны Нацполиции и возможность четкого координирования работы по особо важным и критическим направлениям, таким как поезда Интерсити, крупнейшие магистральные пути, где проходит большое количество пассажирских поездов. Эта проблема у нас на контроле, но нам необходима определенная поддержка по этому поводу ", - отметил руководитель УЗ.



Как сообщал УНН, на лето "Укрзализныця" уже назначила 21 дополнительный маршрут.