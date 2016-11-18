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На закупівлях на Рівненщині зекономили 138 мільйонів гривень

На закупівлях на Рівненщині зекономили 138 мільйонів гривень

Київ • УНН

 • 7880 перегляди

РІВНЕ-КИЇВ. 18 листопада. УНН. Понад 3 700 “прозорих” закупівель на майже мільйон гривень здійснили через систему ProZorro на Рівненщині. Так, області вдалося зекономити 138 мільйонів бюджетних коштів. Про це УНН повідомив заступник голови Рівненської облдержадміністрації Ігор Тимошенко.

За його словами, загалом через систему електронних торгів оголошено більше 6 тисяч закупівель на суму близько двох мільярдів гривень.

"Області вже вдалося зекономити 138 мільйонів бюджетних коштів. За ці гроші придбали ліки, обладнання, продукти харчування, меблі та офісне приладдя. Усе це купили за цінами значно нижчими, ніж було заявлено на початку торгів. Також установи і організації замовили послуги, зокрема з ремонту доріг, приміщень шкіл, дитсадків та амбулаторій,— відзначив І. Тимошенко.

Рівненська область вже більше року закуповує товари у ProZorro. За цей час найбільше зекономили у Володимирецькому, Рівненському та Дубровицькому районах, а також містах Кузнецовську і Рівне.

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