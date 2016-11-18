На закупках в Ровенской области сэкономили 138 млн гривен
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 18 ноября. УНН. Более 3700 "прозрачных" закупок почти на миллион гривен провели через систему ProZorro Ровенской области. Так, области удалось сэкономить 138 млн бюджетных средств. Об этом УНН сообщил заместитель председателя Ровенской облгосадминистрации Игорь Тимошенко.
По его словам, в целом через систему электронных торгов объявлено более 6000 закупок на сумму около двух миллиардов гривен.
"Области уже удалось сэкономить 138 млн бюджетных средств. За эти деньги приобрели лекарства, оборудование, продукты питания, мебель и офисные принадлежности. Все это купили по ценам значительно ниже, чем было заявлено в начале торгов. Также учреждения и организации заказали услуги, в частности с ремонта дорог, помещений школ, детсадов и амбулаторий, - отметил И.Тимошенко.
Ровенская область уже более года закупает товары в ProZorro. За это время больше всего сэкономили в Володимирецком, Ровенском и Дубровицком районах, а также городах Кузнецовске и Ровно.