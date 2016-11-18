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15 марта, 19:03 • 108350 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 147707 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 126239 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 119578 просмотра

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15 марта, 12:52 • 106394 просмотра

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15 марта, 11:23 • 102210 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 96063 просмотра

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На закупках в Ровенской области сэкономили 138 млн гривен

На закупках в Ровенской области сэкономили 138 млн гривен

Киев • УНН

 • 7878 просмотра

РОВНО-КИЕВ. 18 ноября. УНН. Более 3700 "прозрачных" закупок почти на миллион гривен провели через систему ProZorro Ровенской области. Так, области удалось сэкономить 138 млн бюджетных средств. Об этом УНН сообщил заместитель председателя Ровенской облгосадминистрации Игорь Тимошенко.

По его словам, в целом через систему электронных торгов объявлено более 6000 закупок на сумму около двух миллиардов гривен.

"Области уже удалось сэкономить 138 млн бюджетных средств. За эти деньги приобрели лекарства, оборудование, продукты питания, мебель и офисные принадлежности. Все это купили по ценам значительно ниже, чем было заявлено в начале торгов. Также учреждения и организации заказали услуги, в частности с ремонта дорог, помещений школ, детсадов и амбулаторий, - отметил И.Тимошенко.

Ровенская область уже более года закупает товары в ProZorro. За это время больше всего сэкономили в Володимирецком, Ровенском и Дубровицком районах, а также городах Кузнецовске и Ровно.

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