На Закарпатті жінка намагалася незаконно вивезти з України двох дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. У пункті пропуску "Тиса", що на Закарпатті, затримали жінку, яка намагалась за підробленим документом вивезти з України двох малолітніх дітей. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, передає УНН.
"На перевірку разом з паспортами 44-річна чернівчанка пред’явила заяву від батька про згоду на вивіз двох восьмирічних хлопчиків за кордон, начебто видану Генеральним консульством України в Мілані", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що під час перевірки пасажирки мікроавтобуса Mercedes, який прямував до Італії, прикордонники встановили, що заява батька про згоду на вивіз дітей підроблена.
"Після завершення процесуальних заходів щодо неповнолітніх було винесено рішення про відмову в пропуску. Діти разом із супроводжуючою особою повернулися на територію нашої держави", – повідомили в ДПСУ.
Відносно жінки прикордонники надіслали до Нацполіції повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст.358 ККУ "Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів".
Як повідомляв УНН, з 15 липня Угорщина оновила правила в’їзду (транзиту) в країну для українців.