На Закарпатье женщина пыталась незаконно вывезти из Украины двух детей
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. На Закарпатье в пункте пропуска "Тиса" задержали женщину, которая пыталась по поддельному документу вывезти из Украины двух малолетних детей. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.
"На проверку вместе с паспортами 44-летняя черновчанка предъявила заявление от отца о согласии на вывоз двух восьмилетних мальчиков за границу, якобы выданную Генеральным консульством Украины в Милане", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время проверки пассажирки микроавтобуса Mercedes, следовавшего в Италию, пограничники установили, что заявление отца о согласии на вывоз детей поддельное.
"После завершения процессуальных мер в отношении несовершеннолетних было вынесено решение об отказе в пропуске. Дети вместе с сопровождающим лицом вернулись на территорию нашего государства", - сообщили в ГПСУ.
В отношении женщины пограничники направили в Нацполицию сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст.358 УК "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов".
Как сообщал УНН, с 15 июля Венгрия обновила правила въезда (транзита) в страну для украинцев.