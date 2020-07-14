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Угорщина оновила правила в’їзду для українців, що діятимуть з 15 липня

Угорщина оновила правила в’їзду для українців, що діятимуть з 15 липня

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 липня. УНН. Угорщина оновила правила в’їзду (транзиту) в країну для українців, які діятимуть з 15 липня. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу посольства України в Угорщині.

“Увага. Правила в’їзду (транзиту) в Угорщину оновлено”, - йдеться у повідомленні.

Так, з 15 липня 2020 року право в’їзду в Угорщину мають громадяни України:

1. Які є членами сім’ї громадян Угорщини;
2. Які мають дійсний дозвіл на постійне проживання в Угорщині та члени їх сімей;
3. Які мають дійсний дозвіл на тимчасове проживання в Угорщині, що дає право перебувати на території країни більше 90 днів;
4. Які прибувають з країн, з середнім рівнем розповсюдження коронавірусу;
5. Які прибувають з країн, з низьким рівнем розповсюдження коронавірусу (не віднесені ні до жовтої, ні до червоної категорії);
6. В рамках тридцятикілометрової зони на термін до 24 годин.

“У інших випадках, у тому числі, коли особа прибуває з країни з високим рівнем розповсюдження коронавірусу, в’їзд в Угорщину для громадян України можливий лише після отримання дозволу угорської поліції. Зокрема, за наявності достатніх підстав (судовий процес, працевлаштування, лікування, навчання, похорон тощо) потрібно заповнити угорською або англійською мовою та подати електронну заявку”, - зазначають у посольстві.

Відповідь надходить, як правило, протягом 48 годин. Це рішення про задоволення клопотання, яке надсилається на електронну адресу, яку вказували в процесі формування запиту, необхідно продемонструвати на кордоні у надрукованому вигляді чи з телефону.

Громадяни України, які вказані у пунктах 1- 4 та прибувають з країн з середнім та високим рівнями розповсюдження коронавірусу, можуть бути звільнені від карантину за наявності довідки органу охорони здоров'я щодо результатів двох негативних тестів на COVID-19 з різницею видачі щонайменше у 48 годин. Довідка має бути видана протягом останніх п’яти днів та оформлена англійською чи угорською мовами або перекладена на вказані мови.

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Повідомляється, що, станом на сьогодні, громадяни України, які бажають транзитом перетнути територію Угорщини, не потребують отримання індивідуального дозволу для транзиту, якщо громадянин України повертається в Україну, а також у разі коли:

- особа надає згоду пройти перевірку на наявність COVID-19 та не має ознак підозри на інфекцію;

- особа відповідає всім вимогам для в’їзду, визначеним Кодексом Шенгенських кордонів (біометричний паспорт, віза, медична страховка, яка діє на території Європи, фінансове забезпечення);

- у особи наявний документ, що підтверджує право на в’їзд у країну призначення (в залежності від вимог конкретної країни: дозвіл на проживання, робоча віза, бронювання готелю, документ на право власності нерухомості, результати тестів на вірус тощо), а також, за необхідності, документи, що підтверджують можливість Вашого в’їзду до інших транзитних країн (Румунія, Сербія, Хорватія, Словенія, Австрія, Словаччина).

“На українсько-угорському кордоні для транзиту можна використати виключно пункти пропуску “Тиса” та “Лужанка”. Зупинки у рамках використання гуманітарних коридорів мають здійснюватися у мінімально необхідній для перетину території країни кількості, у визначених органами влади зонах відпочинку та АЗС. Час транзиту не може перевищувати 24 години. Контроль за дотриманням правил транзиту здійснюється поліцією”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у МЗС назвали умови в’їзду до найпопулярніших серед українських туристів країн.

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