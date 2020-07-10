Україна та Угорщина спільно вирішуватимуть проблему засмічення річок - Держекоінспекція

"Питання екології набувають міжнародного рівня: разом з Угорщиною будемо вирішувати проблему засмічення закарпатських річок. Звернувся до Надзвичайного і Повноважного Посла Угорщини в Україні Іштвана Ійдярто щодо проблеми засмічення українських річок та потрапляння великої кількості відходів до Угорщини. Запропонував провести спільну зустріч зі мною та з головою Закарпатської ОДА Олексієм Петровим, щоб разом скласти "дорожню карту" для розв'язання цього питання", - написав Мальований.

Він зазначає, що засмічення українських річок призводить до того, що на територію Угорщини потрапляє велика кількість сміття, яке угорці не встигають виловлювати.

"Днями Президент Угорщини Янош Адер звернувся до Президента України Володимира Зеленського з проханням вирішити наступну ситуацію. З України до річок Угорщини щодня припливають тисячі кубометрів сміття. Техніка угорців не справляється з видаленням такої кількості відходів. Лише з середини червня з річки Тиса дістали 938 кубометрів сміття, а з річки Сомеш – 846 кубометрів. Сезонні повені ще більше посилили рівень засмічення", - додав Мальований.

Голова ДЕІ вважає, що ситуація із засміченням річок показує проблему, яка існує на території всієї України.

"Впевнений, що цю ситуацію необхідно вирішувати комплексно, адже засмічення річок демонструє загальний незадовільний стан щодо управління відходами в Україні. Наприклад, минулого року Україна зайняла 9 місце за обсягом сміття на одну людину за версією агенції 24/7 Wall Street. Тому дуже сподіваюсь, що на нашій зустрічі з Послом Угорщини зможемо напрацювати ефективні механізми, щоб протидіяти забрудненню річок", - підсумував він.

Нагадаємо, Президент Угорщини Янош Адер звернувся з листом до Президента України Володимира Зеленського, в якому повідомив про велику кількість відходів, які надходять в річку Тиса.