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Венгрия обновила правила въезда для украинцев, которые будут действовать с 15 июля

Венгрия обновила правила въезда для украинцев, которые будут действовать с 15 июля

Киев  •  УНН

 • 23854 просмотра

КИЕВ. 14 июля. УНН. Венгрия обновила правила въезда (транзита) в страну для украинцев, которые будут действовать с 15 июля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Венгрии.

"Внимание. Правила въезда (транзита) в Венгрию обновлены", - говорится в сообщении.

Так, с 15 июля 2020 года право въезда в Венгрию имеют граждане Украины:

1. Которые члены семьи граждан Венгрии;
2. Имеющие действительный вид на жительство в Венгрии и члены их семей;
3. Имеющие действительное разрешение на временное проживание в Венгрии, что дает право находиться на территории страны более 90 дней
4. Которые прибывают из стран со средним уровнем распространения коронавируса;
5. Которые прибывают из стран с низким уровнем распространения коронавируса (не отнесенные ни к желтой, ни к красной категории);
6. В рамках тридцатикилометровой зоны на срок до 24 часов.

"В других случаях, в том числе, когда лицо прибывает из страны с высоким уровнем распространения коронавируса, въезд в Венгрию для граждан Украины возможен только после получения разрешения венгерской полиции. В частности, при наличии достаточных оснований (судебный процесс, трудоустройство, лечение, обучение, похороны и т.д.) нужно заполнить на венгерском или английском языке и подать электронную заявку", - отмечают в посольстве.

Ответ поступает, как правило, в течение 48 часов. Это решение об удовлетворении ходатайства, которое направляется на электронный адрес, который указывали в процессе формирования запроса, необходимо продемонстрировать на границе в напечатанном виде или с телефона.

Граждане Украины, которые указаны в пунктах 1- 4 и прибывают из стран со средним и высоким уровнями распространения коронавируса, могут быть освобождены от карантина при наличии справки органа здравоохранения по результатам двух отрицательных тестов на COVID-19 с разницей выдачи минимум в 48 часов. Справка должна быть выдана в течение последних пяти дней и оформлена на английском или венгерском языках или переведена на указанные языки.

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Сообщается, что по состоянию на сегодня, граждане Украины, которые желают транзитом пересечь территорию Венгрии, не требуют получения индивидуального разрешения для транзита, если гражданин Украины возвращается в Украину, а также в случае, если:

- лицо дает согласие пройти проверку на наличие COVID-19 и не имеет признаков подозрения на инфекцию

- лицо отвечает всем требованиям для въезда, определенным Кодексом Шенгенских границ (биометрический паспорт, виза, медицинская страховка, действующая на территории Европы, финансовое обеспечение);

- у лица имеется документ, подтверждающий право на въезд в страну назначения (в зависимости от требований конкретной страны: вид на жительство, рабочая виза, бронирование отеля, документ на право собственности недвижимости, результаты тестов на вирус и т.п.), а также, при необходимости, документы, подтверждающие возможность Вашего въезда в другие транзитные страны (Румыния, Сербия, Хорватия, Словения, Австрия, Словакия).

"На украинско-венгерской границе для транзита можно использовать исключительно пункты пропуска "Тиса" и "Лужники". Остановки в рамках использования гуманитарных коридоров должны осуществляться в минимально необходимом для пересечения территории страны количестве, в определенных органами власти зонах отдыха и АЗС. Время транзита не может превышать 24 часа. Контроль за соблюдением правил транзита осуществляется полицией", - говорится в сообщении.

Напомним, в МИД назвали условия въезда в самые популярные среди украинских туристов страны.

Украинские Национальные Новости

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