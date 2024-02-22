На Закарпатті затримали двох чоловіків, які побили військового
Київ • УНН
Двох чоловіків у віці 51 і 39 років звинуватили в хуліганстві за побиття військовослужбовця в Мукачево. Чоловікам загрожує позбавлення волі на строк до 4 років.
У Мукачеві правоохоронці повідомила затримали двох чоловіків, які днями побили військового - їм інкримінують хуліганство. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції у Закарпатській області, пише УНН.
Деталі
Днями на одній із вулиць Мукачева сталася бійка, під час якої невідомі чоловіки травмували військовослужбовця. Співробітники кримінальної поліції Мукачівського районного управління того ж дня оперативно встановили причетних до хуліганських дій. Ними виявилися двоє мукачівців, віком 51 та 39 років
Зазначається, що конфлікт між чоловіками виник на побутовому рівні та не пов’язаний зі службовою діяльністю потерпілого.
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Слідчі провели всі необхідні процесуальні дії у справі та повідомили фігурантам про підозру у вчиненні злочину за ч.2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.
У справі продовжується досудове розслідування. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі терміном до 5 років або ж позбавлення волі на строк до 4 років.
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