На Закарпатье задержали двух мужчин, которые избили военного
Киев • УНН
Двух мужчин в возрасте 51 и 39 лет обвинили в хулиганстве за избиение военнослужащего в Мукачево. Мужчинам грозит лишение свободы на срок до 4 лет.
В Мукачево правоохранители сообщили задержали двух мужчин, которые на днях избили военного - им инкриминируют хулиганство. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Закарпатской области, пишет УНН.
Детали
На днях на одной из улиц Мукачево произошла драка, во время которой неизвестные мужчины травмировали военнослужащего. Сотрудники криминальной полиции Мукачевского районного управления в тот же день оперативно установили причастных к хулиганским действиям. Ими оказались двое мукачевцев в возрасте 51 и 39 лет
Отмечается, что конфликт между мужчинами возник на бытовом уровне и не связан со служебной деятельностью потерпевшего.
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Дополнение
Следователи провели все необходимые процессуальные действия по делу и сообщили фигурантам о подозрении в совершении преступления по ч.2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
По делу продолжается досудебное расследование. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 4 лет.
Напомним
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На Закарпатье задержали двух мужчин, которые избили военного
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