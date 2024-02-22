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На Закарпатье задержали двух мужчин, которые избили военного

На Закарпатье задержали двух мужчин, которые избили военного

Киев  •  УНН

22 февраля 2024, 12:24  •  10968 просмотра

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Двух мужчин в возрасте 51 и 39 лет обвинили в хулиганстве за избиение военнослужащего в Мукачево. Мужчинам грозит лишение свободы на срок до 4 лет.

В Мукачево правоохранители сообщили задержали двух мужчин, которые на днях избили военного - им инкриминируют хулиганство. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Закарпатской области, пишет УНН.

Детали 

На днях на одной из улиц Мукачево произошла драка, во время которой неизвестные мужчины травмировали военнослужащего. Сотрудники криминальной полиции Мукачевского районного управления в тот же день оперативно установили причастных к хулиганским действиям. Ими оказались двое мукачевцев в возрасте 51 и 39 лет   

- резюмировали правоохранители. 

Отмечается, что конфликт между мужчинами возник на бытовом уровне и не связан со служебной деятельностью потерпевшего.

В Мукачево местные избили военного из ТЦК: полиция открыла уголовное производство21 февраля 2024, 10:07 • 25711 просмотров

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Дополнение

Следователи провели все необходимые процессуальные действия по делу и сообщили фигурантам о подозрении в совершении преступления по ч.2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

По делу продолжается досудебное расследование. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 4 лет.

- подытожили правоохранители.

Напомним

Двое сотрудников Самборского ТЦК во Львовской области предстанут перед судом за пытки и незаконное удержание четырех мужчин, которые пытались пересечь границу

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