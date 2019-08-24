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На Закарпатті затримали нелегалів з малими дітьми та їх ймовірних переправників

На Закарпатті затримали нелегалів з малими дітьми та їх ймовірних переправників

Київ • УНН

 • 11029 перегляди

КИЇВ. 24 серпня. УНН. На Закарпатті затримали нелегальних мігрантів з малими дітьми та їх ймовірних переправників, пише УНН з посиланням на пресслужбу ДПС України.

“Учора під час моніторингу кордону військовослужбовці відділення „Горонглаб“ виявили групу невідомих, які прямували у бік сусідньої країни. Охоронці кордону затримали п’ятьох вихідців з Афганістану, серед яких було 2 чоловіків, жінка та двоє неповнолітніх дітей. Ще двоє невідомих вдались до втечі. Однак в ході негайно проведених пошукових заходів охоронці кордону їх наздогнали та затримали. Попередньо встановлено, що вони можуть бути причетними до переміщення нелегальних мігрантів через державний кордон”, — вказано у повідомленні.

Порушників доставлено до пункту тимчасового тримання нелегальних мігрантів Мукачівського прикордонного загону. Сім’ї з малими дітьми надано усю необхідну допомогу та забезпечено належними умовами. Щодо затриманих українців поінформовано Національну поліцію, чоловікам загрожує кримінальна відповідальність за ч.2 ст. 332 ККУ.

Нагадуємо, кількість генеральських посад у ДПСУ зменшено на 21%.

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