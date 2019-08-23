Кількість генеральських посад у ДПСУ зменшено на 21%
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. У Державній прикордонній службі України на 21% зменшено кількість генеральських посад. Про це повідомив голова ДПСУ Сергій Дейнеко на колегії Міністерства внутрішніх справ, передає УНН із посиланням на пресслужбу міністерства.
Так, керівник відомства зазначив, що в напрямку структурних змін у Держприкордонслужбі головні акценти зроблені на скороченні посад в управлінських ланках, виключенні дублювання функцій і структур, наближенні до європейських норм співвідношення органів управління й забезпечення до підрозділів кордону.
"Ми розпочали з оптимізації центрального апарату ДПСУ. З 15 існуючих Департаментів в Адміністрації створено 5. Загалом кількість самостійних структурних підрозділів скорочено на третину, а кількість генеральських посад зменшено на 21 %", - сказав голова ДПСУ.
З його слів, це дозволило сформувати та визначити всі необхідні елементи загальної структури та відповідно скоординувати їх завдання, а наступним кроком стане реорганізація регіональної ланки управління.
"На сьогодні маємо 8 регіональних управлінь. При цьому 3 із них були створені за 2 останні роки", - сказав керівник відомства.
Водночас, він наголосив, що залишається незмінним курс на сучасні методи підбору персоналу, у тому числі через реалізацію проекту "Нове обличчя кордону".
"Не чекаючи завершення змін, ми вже прийняли низку кадрових рішень, зокрема змінено керівників 5-ти прикордонних загонів у межах Волинської, Львівської, Закарпатської та Чернівецької областей. Зауважу, що нинішній процес реформування служби не зводиться до механічного скорочення. Ми очікуємо, що проведені структурні зміни оптимізують управлінський процес і матимуть відчутний вплив на якість охорони кордону", - зазначив Дейнеко.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Новий керівник ДПСУ розповів про плани реформ у Держприкордонслужбі
Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запропонував ліквідувати департамент захисту економіки Нацполіції.