Новий керівник ДПСУ розповів про плани реформ у Держприкордонслужбі

На запитання журналістки як саме Дейнеко хоче реформувати прикордонне відомство, очільник ДПСУ відповів: “Плани я вам не розкажу, оскільки багато хто хоче їх почути, нехай це буде сюрпризом. Людей, які не беруть участі в охороні кордону, стане менше, кардинально менше, генералів стане менше в рази. При цьому загальна чисельність скорочуватися не буде. Всі посади, які будуть вивільнені, будуть спрямовані на підрозділи, які безпосередньо охороняють державний кордон”.

Він також зазначив, що: “Все буде зроблено для того, аби солдат, який охороняє державний кордон, ніс службу в умовах, які дозволяють йому бути впевненим, що за ним є велика прикордонна родина і є держава Україна. Я хочу зробити все, щоб він був всім забезпечений. Тільки тоді він буде чесним і непідкупним”.

Нагадуємо, новий керівник Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко заявив, що ситуація з грошовим забезпеченням відомства надскладна, недофінансування сягає мільярда гривень.