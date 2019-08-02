Глава ДПСУ: недофінансування Держприкордонслужби сягає майже 1 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Новий керівник Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко заявив, що ситуація з грошовим забезпеченням відомства надскладна, недофінансування сягає мільярда гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на його інтерв’ю українській редакції BBC.
Сергій Дейнеко, який очолює службу з 13 червня, в інтерв’ю повідомив про проблеми відомства, розкритикував попередню владу та анонсував реформу ДПСУ.
На запитання журналістки: “Яка сьогодні ситуація з фінансуванням прикордонної служби?”, очільник відомства сказав: “Якщо відверто говорити, вона катастрофічна. На даний момент борги щодо невиплати підлеглим грошової допомоги на оздоровлення, які накопичилися, становлять 291,4 млн гривень. Тобто прикордонники з березня місяця не отримують цю допомогу”.
Він також додав: “Така ситуація призвела до підвищення соціальної напруженості. Вчора я сказав, що ніхто ні за яких умов не отримає цю допомогу — ні в адміністрації, ні в регіональному управлінні чи управлінні прикордонного загону. Бо грошей немає. А от відділ прикордонної служби, який несе службу безпосередньо з охорони державного кордону — однозначно. Бо забрати в цих людей в мене не підніметься рука”.
На уточнююче запитання: “Яке недофінансування прикордонної служби? Була інформація, що мільярд гривень”, Сергій Дейнеко зазначив: “Якщо бути точним — 938 млн гривень”.
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