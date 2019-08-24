На Закарпатье задержали нелегалов с детьми и их вероятных переправщиков

“Вчера во время мониторинга границы военнослужащие отделения „Горонглаб“ обнаружили группу неизвестных, которые направлялись в сторону соседней страны. Пограничники задержали пятерых выходцев из Афганистана, среди которых было 2 мужчин, женщина и двое несовершеннолетних детей. Еще двое неизвестных обратились в бегство. Однако в ходе немедленно проведенных поисковых мероприятий пограничники их догнали и задержали. Предварительно установлено, что они могут быть причастны к перемещению нелегальных мигрантов через государственную границу”, — указано в сообщении.

Нарушителей доставили в пункт временного содержания нелегальных мигрантов Мукачевского пограничного отряда. Семьи с маленькими детьми предоставлено всю необходимую помощь и обеспечено соответствующими условиями. В отношении задержанных украинский проинформированы Национальную полицию, мужчинам грозит уголовная ответственность по ч.2 ст. 332 УК.

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