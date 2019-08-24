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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 131838 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
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На Закарпатье задержали нелегалов с детьми и их вероятных переправщиков

На Закарпатье задержали нелегалов с детьми и их вероятных переправщиков

Киев  •  УНН

 • 11029 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. На Закарпатье задержали нелегальных мигрантов с детьми и их вероятных переправщиков, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу ГПС Украины.

“Вчера во время мониторинга границы военнослужащие отделения „Горонглаб“ обнаружили группу неизвестных, которые направлялись в сторону соседней страны. Пограничники задержали пятерых выходцев из Афганистана, среди которых было 2 мужчин, женщина и двое несовершеннолетних детей. Еще двое неизвестных обратились в бегство. Однако в ходе немедленно проведенных поисковых мероприятий пограничники их догнали и задержали. Предварительно установлено, что они могут быть причастны к перемещению нелегальных мигрантов через государственную границу”, — указано в сообщении.

Нарушителей доставили в пункт временного содержания нелегальных мигрантов Мукачевского пограничного отряда. Семьи с маленькими детьми предоставлено всю необходимую помощь и обеспечено соответствующими условиями. В отношении задержанных украинский проинформированы Национальную полицию, мужчинам грозит уголовная ответственность по ч.2 ст. 332 УК.

Напоминаем, количество генеральских должностей в ГНСУ уменьшено на 21%.

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