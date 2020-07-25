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На Закарпатті за добу прикордонники тричі завадили тютюновим контрабандистам “штурмувати” кордон

На Закарпатті за добу прикордонники тричі завадили тютюновим контрабандистам “штурмувати” кордон

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 липня. УНН. На Закарпатті прикордонники припинили три спроби тютюнової контрабанди за добу і затримали трьох контрабандистів. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку в Facebook Західного регіонального управління Держприкордонслужби України - Західний кордон.

“Три спроби тютюнової контрабанди припинили впродовж останньої доби прикордонники Мукачівського загону. У результаті було затримано трьох тютюнових контрабандистів та виявлено 11 пакунків сигарет”, - йдеться у повідомленні.

Зокрема вказано, що учора ввечері під час патрулювання, військовослужбовці відділення інспекторів “Великий Бичків” виявили три пакунки з 1400 пачками безакцизних сигарет. Контрабандисти, злякавшись прикордонників, покинули контрабандне куриво неподалік від річки Тиса, якою пролягає кордон з Румунією.

Вказано, що ще одну спробу переправити тютюнові вироби Тисою, припинили прикордонники відділення інспекторів “Ділове”.

“У ході спільних з румунськими колегами пошукових заходів, було затримано двох українців, які спробували перемістити 4 пакунки тютюнових виробів”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на українсько-угорській ділянці кордону спробу тютюнової контрабанди припинив прикордонний наряд відділення інспекторів “Вилок” у складі якого перебував курсант Національної академії Держприкордонслужби.

“Військовослужбовці затримали 28-річного контрабандиста, який разом за своїм поплічником намагався перемістити 4 пакунки тютюнових виробів водним каналом Ботар. Одному із зловмисників вдалось втекти. Аби припинити правопорушення прикордонники здійснили попереджувальний постріл. На усіх трьох затриманих було складено протоколи про вчинені ними адмінправопорушення, справи скеровано до суду. Виявлені тютюнові вироби доставлено до прикордонних підрозділів”, - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, українець намагався вивезти до Румунії бурштин у бензобаку.

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