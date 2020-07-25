На Закарпатье за сутки пограничники трижды помешали табачным контрабандистам "штурмовать" границу
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. На Закарпатье пограничники пресекли три попытки табачной контрабанды за сутки и задержали трех контрабандистов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины - Западная граница.
"Три попытки табачной контрабанды пресекли в течение последних суток пограничники Мукачевского отряда. В результате были задержаны трое табачных контрабандистов и выявлено 11 пакетов сигарет", - говорится в сообщении.
В частности указано, что вчера вечером во время патрулирования, военнослужащие отделения инспекторов "Большой Бычков" обнаружили три пакета с 1400 пачками безакцизным сигарет. Контрабандисты, испугавшись пограничников, покинули контрабандное курево неподалеку от реки Тиса, которой проходит граница с Румынией.
Указано, что еще одну попытку переправить табачные изделия Тисой, остановили пограничники отделения инспекторов "Деловое".
"В ходе совместных с румынскими коллегами розыскных мероприятий, были задержаны двое украинцев, которые попытались переместить 4 пакета табачных изделий", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на украинском-венгерском участке границы попытку табачной контрабанды прекратил пограничный наряд отделения инспекторов "Вилок" в составе которого находился курсант Национальной академии Госпогранслужбы.
"Военнослужащие задержали 28-летнего контрабандиста, который вместе с соучасником пытался переместить 4 пакета табачных изделий водным каналом Ботар. Одному из злоумышленников удалось скрыться. Чтобы пресечь правонарушение пограничники осуществили предупредительный выстрел. На всех трех задержанных были составлены протоколы о совершенных ими правонарушениях, дела направлены в суд. Обнаруженные табачные изделия доставлены в пограничные подразделения", - указано в сообщении.
Напомним, украинец пытался вывезти в Румынию янтарь в бензобаке.