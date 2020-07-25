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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 63013 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

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4 марта, 15:53 • 103740 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111655 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 133013 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102367 просмотра

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102632 просмотра

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4 марта, 08:59 • 104734 просмотра

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4 марта, 08:31 • 102152 просмотра

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На Закарпатье за сутки пограничники трижды помешали табачным контрабандистам "штурмовать" границу

На Закарпатье за сутки пограничники трижды помешали табачным контрабандистам "штурмовать" границу

Киев  •  УНН

 • 12026 просмотра

КИЕВ. 25 июля. УНН. На Закарпатье пограничники пресекли три попытки табачной контрабанды за сутки и задержали трех контрабандистов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины - Западная граница.

"Три попытки табачной контрабанды пресекли в течение последних суток пограничники Мукачевского отряда. В результате были задержаны трое табачных контрабандистов и выявлено 11 пакетов сигарет", - говорится в сообщении.

В частности указано, что вчера вечером во время патрулирования, военнослужащие отделения инспекторов "Большой Бычков" обнаружили три пакета с 1400 пачками безакцизным сигарет. Контрабандисты, испугавшись пограничников, покинули контрабандное курево неподалеку от реки Тиса, которой проходит граница с Румынией.

Указано, что еще одну попытку переправить табачные изделия Тисой, остановили пограничники отделения инспекторов "Деловое".

"В ходе совместных с румынскими коллегами розыскных мероприятий, были задержаны двое украинцев, которые попытались переместить 4 пакета табачных изделий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на украинском-венгерском участке границы попытку табачной контрабанды прекратил пограничный наряд отделения инспекторов "Вилок" в составе которого находился курсант Национальной академии Госпогранслужбы.

"Военнослужащие задержали 28-летнего контрабандиста, который вместе с соучасником пытался переместить 4 пакета табачных изделий водным каналом Ботар. Одному из злоумышленников удалось скрыться. Чтобы пресечь правонарушение пограничники осуществили предупредительный выстрел. На всех трех задержанных были составлены протоколы о совершенных ими правонарушениях, дела направлены в суд. Обнаруженные табачные изделия доставлены в пограничные подразделения", - указано в сообщении.

Напомним, украинец пытался вывезти в Румынию янтарь в бензобаке.

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