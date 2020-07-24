Українець намагався вивезти до Румунії бурштин у бензобаку
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. У пункті пропуску “Дякове” на Закарпатті прикордонники виявили у баці для палива 250 “літрів” бурштину, який намагався вивезти з України 26-річний чоловік. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
“На Закарпатті виявили вантажівку з 250 “літрами” бурштину у бензобаку. Контрабанду виявили у пункті пропуску "Дякове" під час перевірки вантажівки, якою в Румунію везли паливні гранули", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що прикордонники звернули увагу на незаводські шви на паливному баку та саморобні кріплення. Під час поглибленого огляду знайшли мішки з контрабандним камінням, заховані у 250-літровій діжці, завареній у бензобаку вантажівки.
“Вивезти з України сонячне каміння намагався 26-річний громадянин України. Точна кількість, вага каміння, а також обставини правопорушення встановлюються”, - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Рівненській області провели перші аукціони з продажу дозволів на користування надрами для видобутку бурштину. Відтак, дві ділянки продали за понад 12 та 29 млн грн.