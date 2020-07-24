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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

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Украинец пытался вывезти в Румынию янтарь в бензобаке

Украинец пытался вывезти в Румынию янтарь в бензобаке

Киев  •  УНН

 • 18128 просмотра

КИЕВ. 24 июля. УНН. В пункте пропуска "Дьяково" на Закарпатье пограничники обнаружили в баке для топлива 250 "литров" янтаря, который пытался вывезти из Украины 26-летний мужчина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"На Закарпатье обнаружили грузовик с 250 "литрами" янтаря в бензобаке. Контрабанду обнаружили в пункте пропуска "Дьяково" при проверке грузовика, которым в Румынию везли топливные гранулы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пограничники обратили внимание на незаводские швы на топливном баке и самодельные крепления. Во время углубленного осмотра нашли мешки с контрабандным камнями, спрятанные в 250-литровой бочке, заваренной в бензобаке грузовика.

"Вывезти из Украины солнечные камни пытался 26-летний гражданин Украины. Точное количество, вес камней, а также обстоятельства правонарушения устанавливаются", - говорится в сообщении.

Напомним, в Ровенской области провели первые аукционы по продаже разрешений на пользование недрами для добычи янтаря. Так, два участка продали за более 12 и 29 млн грн.

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