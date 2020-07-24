Украинец пытался вывезти в Румынию янтарь в бензобаке
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. В пункте пропуска "Дьяково" на Закарпатье пограничники обнаружили в баке для топлива 250 "литров" янтаря, который пытался вывезти из Украины 26-летний мужчина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
"На Закарпатье обнаружили грузовик с 250 "литрами" янтаря в бензобаке. Контрабанду обнаружили в пункте пропуска "Дьяково" при проверке грузовика, которым в Румынию везли топливные гранулы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пограничники обратили внимание на незаводские швы на топливном баке и самодельные крепления. Во время углубленного осмотра нашли мешки с контрабандным камнями, спрятанные в 250-литровой бочке, заваренной в бензобаке грузовика.
"Вывезти из Украины солнечные камни пытался 26-летний гражданин Украины. Точное количество, вес камней, а также обстоятельства правонарушения устанавливаются", - говорится в сообщении.
Напомним, в Ровенской области провели первые аукционы по продаже разрешений на пользование недрами для добычи янтаря. Так, два участка продали за более 12 и 29 млн грн.