На Рівненщині вперше продали на аукціоні дозволи на видобуток бурштину

“... відбулися перші аукціони на отримання спеціальних дозволів на користування надрами. Нагадаю, дві ділянки до 10 га в с.Олексіївка Сарненського району виставили на сайті "Прозоро“ ще в червні. А вже 17 липня відбулися онлайн торги. Результат — перебільшив усі наші сподівання. Початкова ціна першої ділянки була 319,6 тис. грн. А під час аукціону зросла майже в 40 разів і склала 12 млн 630 тис. грн. Друга ділянка стартувала з 333,2 тис. грн. А купили її за 29 млн грн, що в 90 разів більше”, — написав Каваль.

За його словами, загалом участь в першому аукціоні взяли 4 фірми, а в другому — 6.

“Переможці отримали спеціальні дозволи на 5 років. Вони надають право проводити геологічне вивчення та подальше видобуванням бурштину на вказаних ділянках. Новий закон про бурштин, ініційований Президентом України Володимиром Зеленським, дозволив видобувати сонячне каміння — легально”, — додав Коваль.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект про внесення змін до статті 252 Податкового кодексу України щодо упорядкування розміру ставки рентної плати за користування надрами для видобування бурштину, внесений Кабінетом міністрів України.