В Ровенской области впервые продали на аукционе разрешения на добычу янтаря
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. В Ровенской области провели первые аукционы по продаже разрешений на пользование недрами для добычи янтаря. Таким образом, два участка продали за более 12 и 29 млн грн. Об этом написал в Facebook председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль, передает УНН.
"... прошли первые аукционы на получение специальных разрешений на пользование недрами. Напомню, два участка в 10 га в Алексеевке Сарненского района выставили на сайте "Прозорро" еще в июне. А уже 17 июля состоялись онлайн-торги. Результат - превзошел все наши ожидания. Начальная цена первого участка была 319,6 тыс. грн. А во время аукциона выросла почти в 40 раз и составила 12 млн 630 тыс. грн. Второй участок стартовал с 333,2 тыс. грн, а купили его за 29 млн грн, что в 90 раз больше", - написал Каваль.
По его словам, в целом участие в первом аукционе приняли 4 фирмы, а во втором - 6.
"Победители получили специальные разрешения на 5 лет. Они дают право проводить геологическое изучение и дальнейшую добычу янтаря на указанных участках. Новый закон о янтаре, инициированный Президентом Украины Владимиром Зеленским, позволил добывать солнечные камни - легально", - добавил Коваль.
Напомним, Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект о внесении изменений в статью 252 Налогового кодекса Украины относительно упорядочения размера ставки рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря, внесенный Кабинетом министров Украины.