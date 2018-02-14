На Закарпатті в рейсовому автобусі померла дворічна дитина
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 14 лютого. УНН. У рейсовому автобусі, який прямував з села Луги Рахівскього район у районний центр, померла дитина 2016 року народження. Про це повідомили УНН у відділі комунікації поліції у Закарпатській області.
За попередньою інформацією слідчих, дитину до лікарні везла мама, яка не змогла викликати швидку через поганий мобільний зв'язок у населеному пункті. Попередньо відомо, що про хворобу дитини у медзакладі знали, так як вона проходила там лікування.
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Інформацію, про яку саме хворобу йдеться, наразі не розголошують. За фактом смерті дитини відкрито кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство.