На Закарпатье в рейсовом автобусе умер двухлетний ребенок
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 14 февраля. УНН. В рейсовом автобусе, который следовал из села Луги Раховского район в районный центр, умер ребенок 2016 рождения. Об этом сообщили УНН в отделе коммуникации полиции в Закарпатской области.
По предварительной информации следователей, ребенка в больницу везла мама, которая не смогла вызвать скорую из-за плохого мобильную связь в населенном пункте. Предварительно известно, что о болезни ребенка в медучреждении знали, так как он проходил там лечение.
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Информацию, о какой именно болезни идет речь, пока не разглашают. По факту смерти ребенка открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленное убийство.