На Закарпатті оголосили штормове попередження
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. На Закарпатті оголосили штормове попередження - на частині територій очікуються град. Про це УНН повідомив начальник Закарпатського обласного центру з гідрометеорології Василь Манівчук.
"В найближчу годину, протягом дня та ввечері на більшій частині території Закарпатській області очікуються грози, в окремих пунктах значні зливові дощі, град. Під час гроз місцями шквалисте посилення вітру до 15-20 м/с. (І рівень небезпечності, жовтий)", - повідомив Манівчук.
Нагадаємо, на Київщині завтра сухо та спекотно: температура вночі 18-21°, вдень 30-33°. Вітер північно-східний, 3-8 м/с.
Як повідомляв УНН, на Заході України дощитиме весь тиждень.