На Закарпатье объявили штормовое предупреждение
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. На Закарпатье объявили штормовое предупреждение - на части территорий ожидаются град. Об этом УНН сообщил начальник Закарпатского областного центра по гидрометеорологии Василий Манивчук.
"В ближайший час, в течение дня и вечером на большей части территории Закарпатской области ожидаются грозы, в отдельных пунктах значительные ливневые дожди, град. Во время гроз местами шквалистое усиление ветра до 15-20 м / с. (И уровень опасности, желтый)" , - сообщил Манивчук.
Напомним, в Киевской области завтра сухо и жарко: температура ночью 18-21 °, днем 30-33 °. Ветер северо-восточный, 3-8 м / с.
Как сообщал УНН, на Западе Украины будут идти дожди всю неделю.