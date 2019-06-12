На Закарпатье объявили штормовое предупреждение

"В ближайший час, в течение дня и вечером на большей части территории Закарпатской области ожидаются грозы, в отдельных пунктах значительные ливневые дожди, град. Во время гроз местами шквалистое усиление ветра до 15-20 м / с. (И уровень опасности, желтый)" , - сообщил Манивчук.

Напомним, в Киевской области завтра сухо и жарко: температура ночью 18-21 °, днем 30-33 °. Ветер северо-восточный, 3-8 м / с.



Как сообщал УНН, на Западе Украины будут идти дожди всю неделю.