Синоптики дали прогноз погоди на завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. У найближчі три дні збережеться спекотна погода з температурою вночі 16-22°, вдень 29-34°. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"У найближчі три дні збережеться спекотна погода з температурою вночі 16-22°, вдень 29-34°. В більшості областей без опадів, лише в Карпатському регіоні, завтра також і в Криму та на півночі Лівобережжя, 15 червня - і в північних та Вінницькій областях вдень окремі короткочасні дощі з грозами. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с", - повідомили синоптики.
На Київщині завтра сухо та спекотно: температура вночі 18-21°, вдень 30-33°. Вітер північно-східний, 3-8 м/с.
Як повідомляв УНН, на Заході України дощитиме весь тиждень.