Синоптики дали прогноз погоды на завтра

"В ближайшие три дня сохранится жаркая погода с температурой ночью 16-22 °, днем 29-34 °. В большинстве областей без осадков, лишь в Карпатском регионе, завтра также в Крыму и на севере Левобережья, 15 июня - и в северных и Винницкой областях днем отдельные кратковременные дожди с грозами. Ветер переменных направлений, 3-8 м / с ", - сообщили синоптики.

В Киевской области завтра сухо и жарко: температура ночью 18-21 °, днем 30-33 °. Ветер северо-восточный, 3-8 м / с.



Как сообщал УНН, на Западе Украины дожди всю неделю .