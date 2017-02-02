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На Яворівському полігоні стартувала підготовка підрозділів ЗСУ

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 2 лютого. УНН. Сьогодні на Львівщині на Яворівському полігоні офіційно стартував черговий етап підготовки підрозділів ЗСУ за програмою “Об’єднаної багатонаціональної тренувальної групи — Україна” (JMTG-U). Про це повідомив кореспондент УНН.

На Яворівському полігоні стартувала підготовка підрозділів ЗСУ

До цієї групи входять військові інструктори армій США, Канади, Великобританії, Литви, Данії та Польщі.

З початку 2017 командування штабом “Об’єднаної тренувальної групи — Україна” офіційно на себе перебрала бойова група 45- ої бригади Нацгвардії ЗС США зі штату Оклахома.

Програма підготовки підрозділу ЗС України на Яворівському полігоні розрахована на 55 днів. У цьому році підготовку пройдуть чотири батальйони українського війська. Участь у відкритті навчань взяла надзвичайний та повноважний посол США в Україні Марі Йовановіч. Начальником “Об’єднаної багатонаціональної групи з підготовки - Україна” призначено полковника Девіда Джордана.

“Така підготовка є важливою для всіх військових, які перебувають на полігоні. Наш підрозділ добре розуміє, якою є важлива допомога українській армії в цей непростий воєнний час для України. Впродовж цієї підготовки докладемо всіх зусиль, щоб наша співпраця була ефективною. Ми будемо покращувати навички орієнтування на місцевості, надання медичної допомоги”, — розповів Девід Джордан.

Нагадаємо, 30 січня на покращення матеріально-технічної бази Міжнародного центру миротворчості та безпеки у Яворові виділили майже 50 мільйонів гривень.

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