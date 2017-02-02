На Яворовском полигоне стартовала подготовка подразделений ВСУ
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 2 февраля. УНН. Сегодня во Львовской области на Яворовском полигоне официально стартовал очередной этап подготовки подразделений ВСУ по программе "Объединенной многонациональной тренировочной группы - Украина" (JMTG-U). Об этом сообщил корреспондент УНН.
В эту группу входят военные инструкторы армий США, Канады, Великобритании, Литвы, Дании и Польши.
С начала 2017 года командование штабом "Объединенной тренировочной группы - Украина" официально на себя взяла боевая группа 45-й бригады Нацгвардии ВС США из штата Оклахома.
Программа подготовки подразделения ВС Украины на Яворовском полигоне рассчитана на 55 дней. В этом году подготовку пройдут четыре батальона украинской армии. Участие в открытии учений взяла чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Мари Йованович. Начальником "Объединенной многонациональной группы по подготовке - Украина" назначен полковник Дэвид Джордан.
"Такая подготовка является важной для всех военных, которые находятся на полигоне. Наше подразделение хорошо понимает, насколько важна помощь украинской армии в это непростое военное время для Украины. В течение этой подготовки приложим все усилия, чтобы наше сотрудничество было эффективным. Мы будем улучшать навыки ориентирования на местности, оказания медицинской помощи", - рассказал Дэвид Джордан.
Напомним, 30 января на улучшение материально-технической базы Международного центра миротворчества и безопасности в Яворове выделили почти 50 миллионов гривен.