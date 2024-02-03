На вихідних Землю накриє магнітна буря
Київ • УНН
Магнітна буря з К-індексом 4 накриє Землю на один день 4 лютого, згідно з прогнозом космічної погоди США.
У неділю, 4 лютого, Землю накриє магнітна буря. Деякі українці можуть відчути її наслідки на собі. Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 3-4 лютого 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США, передає УНН.
Деталі
Магнітна буря триматиме один день, а К-індекс досягне позначки 4 - середньої сили.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Що вище К-індекс, то сильніше буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.
Період сильних магнітних бур, що почався ще 22 січня, наближається до кінця. 3 лютого очікується геомагнітна активність з К-індексом 3 (зелений рівень) – помірно магнітне хвилювання, що відповідає слабкій магнітній бурі, проте вже 4 лютого магнітосфера буде в нормі.
Доповнення
Магнітні бурі – це збурення геомагнітного поля нашої планети. Вони викликані потоками заряджених частинок, викинутих Сонцем.
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