На выходных Землю накроет магнитная буря

В воскресенье, 4 февраля, Землю накроет магнитная буря. Некоторые украинцы могут ощутить ее последствия на себе. Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 3-4 февраля 2024 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, передает УНН.

Детали

Магнитная буря будет держать один день, а К-индекс достигнет отметки 4 - средней силы.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности - К-индексу - от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

Период сильных магнитных бурь, начавшийся еще 22 января, близится к концу. 3 февраля ожидается геомагнитная активность с К-индексом 3 (зеленый уровень) - умеренно магнитное волнение, что соответствует слабой магнитной буре, однако уже 4 февраля магнитосфера будет в норме.

Дополнение

Магнитные бури - это возмущения геомагнитного поля нашей планеты. Они вызваны потоками заряженных частиц, выброшенных Солнцем.

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