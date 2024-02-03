На выходных Землю накроет магнитная буря

Эксклюзив
НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
  •  115014 просмотра

НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

Эксклюзив
Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  185189 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

Эксклюзив
Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
01.02.24  •  210528 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
01.02.24  •  182080 просмотра

Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

Эксклюзив
В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
01.02.24  •  181960 просмотра

В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

Эксклюзив
Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
01.02.24  •  173550 просмотра

Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

Эксклюзив
Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева
01.02.24  •  149168 просмотра

Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева

Эксклюзив
Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф
31.01.24  •  155307 просмотра

Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов
31.01.24  •  169991 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов

Эксклюзив
рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
31.01.24  •  170345 просмотра

рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
На выходных Землю накроет магнитная буря

На выходных Землю накроет магнитная буря

Киев  •  УНН

03 февраль 2024, 02:44  •  10208 просмотра

Read in English

Магнитная буря с К-индексом 4 накроет Землю на один день 4 февраля, согласно прогнозу космической погоды США.

В воскресенье, 4 февраля, Землю накроет магнитная буря. Некоторые украинцы могут ощутить ее последствия на себе. Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 3-4 февраля 2024 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, передает УНН.

Детали

Магнитная буря будет держать один день, а К-индекс достигнет отметки 4 - средней силы.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности - К-индексу - от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

Период сильных магнитных бурь, начавшийся еще 22 января, близится к концу. 3 февраля ожидается геомагнитная активность с К-индексом 3 (зеленый уровень) - умеренно магнитное волнение, что соответствует слабой магнитной буре, однако уже 4 февраля магнитосфера будет в норме.

Дополнение

Магнитные бури - это возмущения геомагнитного поля нашей планеты. Они вызваны потоками заряженных частиц, выброшенных Солнцем.

Телескоп Hubble показал голубую галактику с активным звездообразованием03 февраль 2024, 01:44 • 9883 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ОбществоУНН Lite
На вихідних Землю накриє магнітна буря
A magnetic storm will cover the Earth at the weekend
Новости по теме

На выходных Землю накроет магнитная буря

Магнитная буря с К-индексом 4 накроет Землю на один день 4 февраля, согласно прогнозу космической погоды США.

Общество •   •  10208 просмотра
На выходных Землю накроет магнитная буря

В россии заявили о сбитии беспилотника под Белгородом

Российские ПВО сбили беспилотник возле села Подольхи в Белгородской области, нанеся незначительный ущерб частной собственности, но никто не пострадал.

Война •   •  12393 просмотра
В россии заявили о сбитии беспилотника под Белгородом

Норвегия предоставляет Пентагону доступ к восьми военным объектам на своей территории

Норвегия предоставляет Пентагону доступ к восьми дополнительным военным объектам в Норвегии в рамках поправки к двустороннему соглашению об оборонном сотрудничестве до 2022 года.

Новости Мира •   •  8836 просмотра
Норвегия предоставляет Пентагону доступ к восьми военным объектам на своей территории

Телескоп Hubble показал голубую галактику с активным звездообразованием

Телескоп "Хаббл" сделал снимки галактики ESO 185-IG013, на которых видно активное звездообразование, вероятно, вызванное недавним слиянием галактик.

Новости Мира •   •  9883 просмотра
Телескоп Hubble показал голубую галактику с активным звездообразованием

В Сенате США предлагают ввести санкции против Венгрии

Председатель комитета Сената США предлагает санкции против Венгрии и ее премьер-министра Виктора Орбана за подрыв единства ЕС и НАТО.

Новости Мира •   •  9600 просмотра
В Сенате США предлагают ввести санкции против Венгрии

Госдеп США одобрил продажу Нидерландам ракет класса "воздух-земля" Hellfire

США одобрили продажу 386 ракет "Хеллфайр" и военного оборудования на сумму 150 миллионов долларов Нидерландам для усиления безопасности союзника по НАТО.

Новости Мира •   •  9840 просмотра
Госдеп США одобрил продажу Нидерландам ракет класса "воздух-земля" Hellfire

В ДР Конго обстреляли вертолет ООН

Двое миротворцев ООН были серьезно ранены, когда их вертолет был обстрелян вблизи Гомы на востоке ДР Конго.

Новости Мира •   •  9296 просмотра
В ДР Конго обстреляли вертолет ООН

В Киевской области появится новый индустриальный парк

В селе Ракитное Белоцерковского района Киевской области будет построен новый индустриальный парк, который создаст около 650 рабочих мест в металлургической, машиностроительной, пищевой и других перерабатывающих отраслях с общим объемом инвестиций 735 млн. грн. в течение трех лет.

Экономика •   •  13913 просмотра
В Киевской области появится новый индустриальный парк

Politico: Чехия призвала союзников закупать снаряды для Украины за пределами стран ЕС

Чешская Республика призвала союзников закупать боеприпасы для Украины за пределами ЕС из-за низкого уровня производства снарядов в Европе, чтобы удовлетворить потребности Украины.

Война •   •  17325 просмотра
Politico: Чехия призвала союзников закупать снаряды для Украины за пределами стран ЕС

Эрдоган назначил нового главу Центробанка Турции

Президент Турции Эрдоган назначил нового председателя Центрального банка Фатиха Карахана, который ранее занимал должность заместителя председателя, вместо подавшего в отставку Хафиза Хайе Эркана.

Новости Мира •   •  10902 просмотра
Эрдоган назначил нового главу Центробанка Турции