На в’їздах до Києва поступово розпочинається розблокування руху вантажівок
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. На в’їздах до Києва поступово починається розблокування руху для вантажних автомобілів. Про це сьогодні сказав голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін під час селекторної наради, передає кореспондент УНН.
“На цей час основні зусилля зосереджені на ліквідацію ускладнень руху транспорту на 6 ділянках автодоріг. Усі в’їзду до Києва для руху легкового транспорту та автобусів розблоковано. Поступово розпочинається рух вантажного транспорту”, — розповів він.
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Як повідомляв УНН, протягом минулої доби зі снігових заметів витягли 333 автомобілі та надано допомогу 593 особам.