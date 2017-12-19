На въездах в Киев постепенно начинается разблокирования движения грузовиков
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. На въездах в Киев постепенно начинается разблокирование движения для грузовых автомобилей. Об этом сказал председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин во время селекторного совещания, передает корреспондент УНН.
"В настоящее время основные усилия сосредоточены на ликвидацию осложнений движения транспорта на 6 участках автодорог. Все въезды в Киев для движения легкового транспорта и автобусов разблокированы. Постепенно начинается движение грузового транспорта", - рассказал он.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Снегопад в Киеве: за сутки выпала почти полумесячная норма
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки из снежных заносов вытащили 333 автомобили и оказана помощь 593 людям.