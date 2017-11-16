На Волині в аварії загинув голова Шацької територіальної громади
Київ • УНН
ЛУЦЬК-КИЇВ. 16 листопада. УНН. У дорожньо-транспортній пригоді, яка сталася ввечері 15 листопада, загинув голова Шацької об’єднаної територіальної громади Сергій Віннічук. Про це повідомляє патрульна поліція Луцька, передає УНН.
ДТП сталася на 102 кілометрі траси М-19 поблизу селища Голоби у Ковельському районі на Волині.
Легковик Віннічука влетів у лісовоз. В результаті аварії голова Шацької ОТГ загинув. Ще двох людей госпіталізували у реанімаційне відділення районної лікарні.
У Шацькому районі оголосили дні жалоби.
Як повідомляв УНН, в Україні вже створено близько 700 територіальних громад.