На Волині в аварії загинув голова Шацької територіальної громади

ДТП сталася на 102 кілометрі траси М-19 поблизу селища Голоби у Ковельському районі на Волині.

Легковик Віннічука влетів у лісовоз. В результаті аварії голова Шацької ОТГ загинув. Ще двох людей госпіталізували у реанімаційне відділення районної лікарні.

У Шацькому районі оголосили дні жалоби.

Як повідомляв УНН, в Україні вже створено близько 700 територіальних громад.