На Волыни в аварии погиб председатель Шацкой территориальной общины

ДТП произошло на 102 километре трассы М-19 вблизи поселка Голобы в районе Ковеля на Волыни.

Легковушка Винничука влетел в лесовоз. В результате аварии председатель Шацкого ОТГ погиб. Еще два человека госпитализированы в реанимационное отделение районной больницы.

В Шацком районе объявили дни траура.

Как сообщал УНН, в Украине уже создано около 700 территориальных общин.