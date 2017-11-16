На Волыни в аварии погиб председатель Шацкой территориальной общины
Киев • УНН
ЛУЦК-КИЕВ. 16 ноября. УНН. В дорожно-транспортном происшествии, которое произошло вечером 15 ноября, погиб глава Шацкого объединенной территориальной общины Сергей Винничук. Об этом сообщает патрульная полиция Луцка, передает УНН.
ДТП произошло на 102 километре трассы М-19 вблизи поселка Голобы в районе Ковеля на Волыни.
Легковушка Винничука влетел в лесовоз. В результате аварии председатель Шацкого ОТГ погиб. Еще два человека госпитализированы в реанимационное отделение районной больницы.
В Шацком районе объявили дни траура.
Как сообщал УНН, в Украине уже создано около 700 территориальных общин.