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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 18608 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 35666 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 46604 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 51859 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 47052 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 92250 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 99784 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 126580 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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На Волыни в аварии погиб председатель Шацкой территориальной общины

На Волыни в аварии погиб председатель Шацкой территориальной общины

Киев  •  УНН

 • 13649 просмотра

ЛУЦК-КИЕВ. 16 ноября. УНН. В дорожно-транспортном происшествии, которое произошло вечером 15 ноября, погиб глава Шацкого объединенной территориальной общины Сергей Винничук. Об этом сообщает патрульная полиция Луцка, передает УНН.

ДТП произошло на 102 километре трассы М-19 вблизи поселка Голобы в районе Ковеля на Волыни.

Легковушка Винничука влетел в лесовоз. В результате аварии председатель Шацкого ОТГ погиб. Еще два человека госпитализированы в реанимационное отделение районной больницы.

В Шацком районе объявили дни траура.

Как сообщал УНН, в Украине уже создано около 700 территориальных общин.

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